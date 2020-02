Juiz remarca interrogatório de Lula, que vai ao Papa

O juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10.ª Vara Federal Criminal de Brasília, remarcou para 19 de fevereiro, às 14h30, o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo da Operação Zelotes. A defesa de Lula pediu o adiamento para que o petista possa se encontrar com o Papa Francisco no Vaticano no próximo dia 13.

LEIA TAMBÉM > Lula informa juiz que vai ver Papa Francisco e pede adiamento de interrogatório na Zelotes

“O adiamento do interrogatório de Luiz Inácio Lula da Silva não tumultuará o andamento do feito, pois é possível atender ao pedido realizado sem alterar a programação inicial deste juízo”, decidiu Soares.

Documento LULA E O PAPA PDF

O interrogatório estava inicialmente marcado para o dia 11. Lula, porém, informou que a viagem deverá se estender de 12 a 15, e pediu adiamento do interrogatório.

Lula responde na Operação Zelotes por corrupção passiva por, supostamente, ter participado da ‘venda’ da Medida Provisória (MP) 471, de 2009, que prorrogou os incentivos fiscais para montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Os interrogatórios dos demais réus seguirão a ordem pré-estabelecida, constante da ata de audiência.