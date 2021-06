Juiz aceita denúncia e coloca assessor de Bolsonaro no banco dos réus por crime de racismo

A Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal e colocou o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência, Filipe Martins, no banco dos réus por crime de racismo.

A decisão é do juiz Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12.ª Vara do Distrito Federal, que viu ‘justa causa’ nas acusações. Martins terá dez dias para enviar sua defesa.

A denúncia foi motivada por um gesto feito pelo assessor durante uma sessão do Senado, que foi associado a supremacistas brancos. Após a repercussão do gesto, ele disse que estava ajeitando a lapela do terno.