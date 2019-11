Hackers de Moro dividem cela da PF com Geddel

Os hackers não estão sozinhos. Numa cela isolada da Papuda, em Brasília, os três suspeitos de terem invadido as mensagens privadas de Sérgio Moro e procuradores do Ministério Público dividem espaço com Geddel Vieira Lima, o ex-ministro do ex-presidente Michel Temer preso depois que a PF encontrou uma fortuna de R$ 50 milhões em um apartamento ligado a ele.

No início de setembro, o Estado mostrou que o hacker Walter Delgatti Neto Moro se dizia “satisfeito com as amizades feitas dentro do presídio”, dentre elas a aproximação com Geddel.

Passados dois meses, Walter está mais próximo de Geddel. O ex-ministro, inclusive, se mudou para a mesma ala de Walter, a dos “vulneráveis”. Nela, estão presos apenas Geddel e os suspeitos de hackeamento, Danilo Cristiano Marques e Gustavo Elias Santos.

A pedido da reportagem, o defensor federal Igor Roque questionou Walter Delgatti Neto, o “Vermelho”, sobre como tem sido os dias atrás das grades. A fase de satisfação com as amizades, relatou Walter ao defensor, deu lugar a “um profundo sentimento de resignados com a prisão”.

“Os três consideram que a polícia já colheu o que tinha colhido de prova. A prisão está sendo usada como meio de tortura para eles falarem o que não têm para falar. Sentem um misto de tristeza com tortura”, disse Roque.

Procurada, a Polícia Federal não se manifestou sobre as declarações de Walter ao defensor público.