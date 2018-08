‘Fluxo imigratório aos cidadãos venezuelanos’ foi restabelecido, diz PF

A Polícia Federal informou nesta terça-feira, 7, que, após decisão do Tribunal Regional Federal da 1° Região, o ‘fluxo imigratório aos cidadãos venezuelanos’ foi restabelecido.

Nesta segunda-feira, 6, o juiz federal Helder Girão Barreto, da 1.ª Vara da Federal de Roraima, decretou, liminarmente, a suspensão da entrada de imigrantes venezuelanos no Brasil, via fronteira do País com o Estado de Roraima.

A fronteira do Brasil com a Venezuela foi reaberta a pedido do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Segundo a delegacia da Polícia Federal em Pacaraima, a determinação começou a ser cumprida por volta das 10 horas desta terça-feira, 7.

A PF informou que foi intimada ‘para ciência e cumprimento’ da decisão do juiz federal Helder Girão Barreto, na tarde de segunda-feira.

“Notificada, a PF adotou as medidas administrativas necessárias para o fiel cumprimento da determinação judicial, não tendo ocorrido o fechamento da fronteira. Tais medidas foram prontamente suspensas, na manhã de hoje, após nova deliberação judicial por parte do Tribunal Regional Federal da 1° Região, restabelecendo a normalidade do fluxo imigratório aos cidadãos venezuelanos”, informou a PF.