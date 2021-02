Fachin pauta julgamento de recursos de Lula pela suspeição de desembargadores do Tribunal da Lava Jato Habeas corpus do ex-presidente que alegam parcialidade de magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região serão discutidos a partir da próxima sexta, 5; desembargadores foram responsáveis por sentenças de Lula nos casos do tríplex no Guarujá e do sítio de Atibaia