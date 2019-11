Entenda de onde veio e para onde foi o Bouboulina

O delegado de Polícia Federal Agostinho Cascardo, um dos responsáveis pela investigação no Rio Grande do Norte, disse nesta sexta, 1º, que o navio mercantil de bandeira grega Bouboulina se abasteceu na Venezuela próximo ao dia 18 de julho. Lá, ficou por aproximadamente três dias, antes de zarpar com destino a Singapura. Em seu caminho para o país do sudeste asiático, passou a cerca de 730 km da costa da Paraíba entre os dias 28 e 29 de julho.

Graças a imagens de satélite fornecidas por uma empresa privada, o setor de geointeligência da Polícia Federal puderam identificar uma mancha de petróleo no local que teria sido o início do vazamento que já poluiu 250 praias em todos os nove estados do Nordeste.

Segundo o delegado Agostinho Cascardo, foram analisadas 826 imagens. “Temos uma foto do dia 28 em que não havia mancha nenhuma no local. E temos uma foto do dia 29 às 11h55 com uma mancha de tamanho considerável no local.”

A Marinha confirmou que o navio Bouboulina era o único que poderia ter deixado aquela mancha no local identificado naquele momento.

O navio não chegou a atracar no porto de Singapura, e voltou para a África do Sul. Ali atracou, antes de seguir para a Nigéria. Atualmente ele se encontra atracado na costa da África.

Foram expedidos cinco pedidos de cooperação policial para cinco países diferentes por meio da Interpol.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Mácula na manhã desta sexta, 1º, para colher provas junto a duas empresas no Rio de Janeiro que mantiveram relações com a responsável pelo navio. Elas não são acusadas pelo crime.

As ordens foram expedidas pela 14ª Vara Federal Criminal de Natal (RN).

Possibilidade de dois crimes

A empresa responsável pelo petróleo poderá ser enquadrada em dois crimes ambientais, segundo o delegado Agostinho Cascardo. “São dois crimes: o crime que é de poluição, previsto no artigo 54, e que falta definir se é culposo ou doloso. Um é de seis meses a um ano, outro de um a cinco anos.”

O segundo crime seria o de deixar de cumprir algo que a lei ambiental determina. “No caso, foi deixar de informar o derramamento ou descarte de petróleo no mar.”

O navio tem capacidade para transportar 80 mil toneladas de petróleo, o que não o classifica como um petroleiro de grande porte.

