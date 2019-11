Bouboulina, o navio grego

LEIA TAMBÉM > PF mira navio grego por derramamento de óleo no litoral brasileiro

Boubalina é o nome do navio petroleiro de bandeira grega supostamente responsável pelo derramamento de óleo que atinge a costa nordestina. De propriedade da Delta Tankers, a identificação do navio mercante motivou a Operação Mácula, deflagrada na manhã desta sexta, 1, pela Polícia Federal, por ordem do juiz Francisco Eduardo Guimarães, da 14ª Vara Federal de Natal.

A ação cumpre dois mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro – nos endereços da Lachmann Agência Martítima e da empresa Witt O Brien’s. As companhias teriam relação com o navio petroleiro de bandeira grega.

Segundo o delegado Agostinho Cascardo, um dos responsáveis pela investigação no Rio Grande do Norte, as empresas não são suspeitas em princípio, mas podem ter arquivos, informações e dados que sejam úteis às investigações.

Documento Operação Mácula – decisão busca e apreensão PDF

O juiz faz um relatório sobre a representação formulada pela PF:

“Narra ainda que NM BOUBOULINA é um navio petroleiro de bandeira grega, de propriedade da DELTA TANKERS LTD cujo agente marítimo da empresa no Brasil, no ano de 2019, foi a empresa LACHMANN AGÊNCIA MARÍTIMA com endereço no Rio de Janeiro/RJ, tendo representado a empresa DELTA TANKERS em março, junho e setembro de 2019 e que, entrando em contato com a Marinha do Brasil esta informou que a DELTA TANKERS não possuiria endereço fixo no Brasil, mas que conseguira obter, por meio de website internacional, uma relação de navios mercantes com “Indivíduos Qualificados”. Nessa relação, consta o NM BOUBOULINA, onde a empresa “WITT O BRIEN’S” consta como “Indivíduo Qualificado”, sendo informado que tal empresa possui endereço no Rio de Janeiro/RJ, motivo pelo qual pugna para que as buscas e apreensões sejam realizadas nos endereços dessas empresas sediadas no Brasil.”

