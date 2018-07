Duas sentenças depois, Lula ainda é réu em cinco ações e alvo de três denúncias

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi absolvido nesta quinta-feira, 12, em ação por obstrução da Justiça pelo juiz substituto da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal Ricardo Leite. O petista e mais seis réus eram acusados de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da área de Internacional da Petrobrás Nestor Cerveró e, com isso, embaraçar as investigações da Lava Jato. É a primeira vez que Lula é absolvido em ação penal da operação – ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex e está preso em Curitiba desde abril.