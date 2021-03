DIRETO DO PLENÁRIO VIRTUAL: alcance das ações civis públicas e ‘cota de tela’ para produções brasileiras nos cinemas

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) se reúne na tarde desta quarta-feira, 3, para definir o alcance territorial das decisões tomadas em ações civis públicas.

Os ministros analisam um recurso extraordinário com origem em São Paulo, que teve a repercussão geral reconhecida, isto é, o entendimento fixado vale como jurisprudência para novos casos. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que chegou a determinar a suspensão de todos os processos em andamento no País até a decisão do tribunal.

Entidades de defesa do consumidor e a Procuradoria-Geral da República defendem que as decisões possam valer nacionalmente.

Também estão pautados para julgamento dois processos que tratam de temas culturais: sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade da denominada ‘cota de tela‘, para exibição de filmes nacionais nos cinemas, e sobre o percentual mínimo e máximo para veiculação de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais em emissoras de rádio e TV.

Há ainda na pauta uma ação contra a lei estadual do Rio de Janeiro que determinou o armazenamento obrigatório de cordão umbilical e outros materiais genéticos de mães e bebês no parto para evitar troca de recém-nascidos.

Veja, abaixo, todos temas pautados para julgamento:

Ação Rescisória (AR) 2297

Relator: ministro Edson Fachin

União X Nutriara Alimentos Ltda.

Ação rescisória por meio da qual a União busca desconstituir a decisão do STF no julgamento do RE 350446, em que o Plenário decidiu pela possibilidade de compensação de créditos de IPI na aquisição de insumos favorecidos pela alíquota zero. O julgamento foi iniciado na última sessão (25/2) e suspenso após a leitura do relatório e das sustentações orais.

Recurso Extraordinário (RE) 1101937 – Repercussão geral

Relator: ministro Alexandre de Moraes

Caixa Econômica Federal (CEF) e outros bancos x Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

O recurso discute a constitucionalidade do artigo 16 da Lei das Ações Civis Públicas (Lei 7.347/1985), segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada para todos nos limites da competência territorial do órgão prolator.

Recurso Extraordinário (RE) 627432 – Repercussão geral

Relator: ministro Dias Toffoli

Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Rio Grande do Sul X Agência Nacional do Cinema (Ancine)

Os ministros vão decidir sobre a constitucionalidade da denominada “cota de tela”, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas, e das sanções administrativas decorrentes da sua inobservância.

Recurso Extraordinário (RE) 1070522 – Repercussão geral

Relator: ministro Luiz Fux

União x Sistema de Comunicação Viaom Ltda.

Neste recurso os ministros vão decidir se foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 as disposições previstas no artigo 16, parágrafo 1º, alínea “c”, e parágrafo 3º, inciso I, do Decreto 52.795/1963, que versam sobre o tempo destinado aos programas culturais, artísticos e jornalísticos produzidos no município objeto da outorga dos serviços de radiodifusão.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5545

Relator: ministro Luiz Fux

Procurador-geral da República x Governador do RJ

Ação ajuizada contra dispositivos da Lei estadual 3.990/2002 do Rio de Janeiro que obrigam a adoção de medidas de segurança que evitem, impeçam ou dificultem a troca de recém-nascidos nas dependências de estabelecimentos de saúde e que possibilitem a posterior identificação através de exame de DNA. Para a PGR, há violação ao direito fundamental à intimidade e à privacidade, sem considerar a manifestação de vontade das pessoas afetadas.