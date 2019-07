DEM anuncia expulsão de ‘Vermelho’

LEIA TAMBÉM > PF diz a Moro que Bolsonaro sofreu ataque de grupo hacker

O DEM anunciou a expulsão de Walter Delgatti Neto, o “Vermelho”, preso na terça-feira, 23, suspeito de hackear centenas de autoridades. Walter era filiado ao diretório municipal de Araraquara, mas não exercia funções partidárias.

Em nota, o presidente da legenda, Antonio Carlos Magalhães Neto, afirmou que “diante do envolvimento de Walter” com as invasões determinou “a expulsão do investigado pelo descumprimento dos deveres éticos previstos estatutariamente”.

“É importante ressaltar que o Democratas não pode se responsabilizar pelas atitudes dos milhares de filiados ao partido e que condenamos, de maneira veemente e dura, o cometimento de qualquer ato de irregularidade por quem quer que seja – filiado ao DEM ou outras legendas”, diz a nota.

Na quarta-feira, o advogado de um dos presos na operação, Gustavo Elias Santos, o DJ de Araraquara, afirmou que seu cliente ouviu de outro dos quatro presos pela Polícia Federal (PF) que a intenção era vender ao PT as mensagens “hackeadas” do celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em nota, o partido criticou Moro e afirmou se tratar de “criminosa tentativa” de envolver a sigla no caso.

A PF tem indícios de que os quatro suspeitos presos na terça-feira são os mesmos que acessaram conversas trocadas pelo Telegram de altas autoridades dos Três Poderes. As provas foram encontradas em perícias, buscas e apreensões e baseadas em depoimentos dos presos realizados nesta terça.

Veja a nota do DEM na íntegra:

“Diante do envolvimento do filiado Walter Delgatti Neto com o ataque hacker a celulares de autoridades, revelada durante a Operação Spoofing, determinei a expulsão do investigado pelo descumprimento dos deveres éticos previstos estatutariamente.

Enfatizo, ainda, que Walter Delgatti não tem participação ativa na vida partidária da legenda.

É importante ressaltar que o Democratas não pode se responsabilizar pelas atitudes dos milhares de filiados ao partido e que condenamos, de maneira veemente e dura, o cometimento de qualquer ato de irregularidade por quem quer que seja – filiado ao DEM ou outras legendas.

O Democratas Nacional espera que a justiça esclareça os fatos e que os envolvidos no processo criminoso sejam punidos de forma efetiva e com todo rigor.

Antonio Carlos Magalhães Neto

Presidente Nacional do Democratas”