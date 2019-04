Defesa de Lula pede que seja intimada para julgamento do triplex

A defesa de Lula apresentou ao Superior Tribunal de Justiça, na noite desta segunda-feira, 22, uma petição solicitando que seja intimada sobre a realização do julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do “triplex do Guarujá”, que tenta rever sua condenação de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Pouco depois das 20h da segunda, a assessoria de imprensa do STJ confirmou que o caso seria analisado na tarde desta terça-feira, 23.

Documento A Petição PDF

No documento, os advogados de Lula afirmam que não foram avisados sobre o julgamento e que obtiveram, no gabinete do relator do caso, o ministro Felix Fischer, a informação de que não havia previsão de julgamento do Agravo Regimental na próxima sessão.

A defesa também menciona que havia requerido duas vezes a intimação prévia ou informação antecipada sobre o julgamento e lembra que a subprocuradora-Geral da República Aurea Lustosa Pierre, encaminhou ao STJ uma manifestação “para assegurar a participação da Defesa, com publicação de pauta”.

Os advogados argumentam que os eventos estão “em desconformidade com a garantia constitucional da ampla defesa e das demais garantias fundamentais previstas no Texto Constitucional e nos Tratados Internacionais que o País subscreveu e se obrigou a cumprir”.