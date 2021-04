Defensoria da União e entidades de direitos humanos e promoção da saúde contestam no Supremo plano do governo para frear coronavírus entre quilombolas Coalização diz que as medidas apresentadas pela gestão Jair Bolsonaro ignoram reivindicações e são 'insuficientes' para conter o avanço da doença; propostas estão pendentes de homologação no tribunal