Daniel Silveira diz que não cumpre decisão, chama Alexandre de ‘medíocre’ e defende impeachment de ministro do STF

O deputado Daniel Silveira (União-RJ) disse nesta terça-feira, 29, no plenário da Câmara dos Deputados, que não vai cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e defendeu o impeachment do magistrado. O ministro, em resposta a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), determinou a instalação imediata de tornozeleira eletrônica no parlamentar.

De acordo com a PGR, Silveira descumpriu medidas cautelares impostas quando ele foi autorizado a deixar a prisão. “No dia 25, na calada da noite, mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes, sujeito medíocre que desonra o STF, adotou medidas protetivas contra este parlamentar”,disse Silveira, na tribuna da Câmara. “Eu quero notificar a Casa que a sessão plenária para mim é permanente. Eu só vou sair do Congresso Nacional quando for pautada a sustação da ação penal”, acrescentou.

Em seu discurso, o deputado também defendeu o impeachment do ministro. “Ele afronta o Poder Legislativo. Não respeita a Constituição. Por que o Alexandre de Moraes acha que tem esse poder sobre o Legislativo?”, declarou.

Após a decisão de Moraes, Silveira pretende passar a noite na Câmara. A avaliação é de que o deputado poderia dormir em seu gabinete, considerado como residência do parlamentar. Para que ele ficasse durante a madrugada em outras dependências da Câmara, como o plenário ou o Salão Verde, seria necessário uma autorização do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Aliada de Silveira e do presidente Jair Bolsonaro (PL), a deputada Carla Zambelli (PL-SP) fez um apelo para que Lira pautasse no plenário a sustação da ação penal contra o deputado, mas a sessão de hoje da Câmara já foi encerrada. Lira permaneceu nesta terça, 29, em Alagoas, sua base eleitoral.

“É um processo que está prejudicando a nossa imunidade parlamentar e pode um dia prejudicar cada um de nós. E o Arthur Lira foi um presidente que foi eleito dizendo que nos ajudaria a manter as nossas imunidades parlamentares”, disse Zambelli. “É impossível que um ministro como Alexandre de Moraes continue atacando essa Casa, subjugando essa Casa e os membros dessa Casa.”

Silveira foi preso em fevereiro do ano passado após divulgar um vídeo com ameaças a integrantes do STF. Ele foi solto definitivamente em novembro, mas ficou submetido a uma série de medidas cautelares, incluindo a proibição de acesso a redes sociais e de contato com outros investigados nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Na semana passada, porém, ele voltou a atacar o Supremo.