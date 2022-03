Alexandre notifica PF e governo do DF para instalação ‘imediata’ de tornozeleira após Daniel Silveira ameaçar descumprir decisão Ministro do Supremo Tribunal Federal cobrou providências da superintendência da Polícia Federal em Brasília e da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal; deputado bolsonarista disse que vai 'morar' nas dependências da Câmara para impedir instalação do equipamento