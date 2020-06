Corregedoria do MPF abre sindicância para investigar ofensiva de aliada de Aras na Lava Jato de Curitiba Apuração tem origem em petição dos procuradores da força-tarefa que ficaram surpresos com o pedido por acesso a dados sigilosos da operação, feito pela subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, braço direito do procurador-geral; sindicância também vai investigar suposta compra do Guardião, máquina de grampos de telefone