CNJ afasta cinco desembargadores e um juiz do TRT da Bahia por suspeita de venda de sentenças

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, nesta terça-feira, 24, afastar cinco desembargadores e um juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-5), investigados por um suposto esquema de venda de sentenças e favorecimento de réus em processos. Cinco dos seis magistrados foram alvo de uma operação da Polícia Federal no dia 11, a Operação Injusta Causa.

Foram afastados os desembargadores Norberto Frerichs, Adna Aguiar, Pires Ribeiro, Esequias Oliveira e Graça Boness, além do juiz Thiago Barbosa de Andrade.

Graça Boness é a única que não foi alvo da PF.

Os votos foram do corregedor Humberto Martins, que disse “os indícios são fortes, com tintas vivas, robustas, de uma clareza meridiana”, do ministro Luiz Fux e do conselheiro Luciano Frota. Já o presidente do CNJ e do Supremo, Dias Toffoli, se declarou impedido de julgar o caso.

Além do afastamento, o CNJ decidiu abrir Processos Administrativos Disciplinares contra os envolvidos.

COM A PALAVRA, OS MAGISTRADOS

