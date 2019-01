Funcionários da Vale e engenheiros que atestaram barragem de Brumadinho são presos

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandados de prisão temporária na capital paulista na manhã desta terça-feira, 29, contra os engenheiros terceirizados André Yassuda e Makoto Namba, que teriam atestado a estabilidade da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais.

Três funcionários da Vale – César Augusto Paulino Grandchamp, Ricardo de Oliveira e Rodrigo Arthur Gomes de Melo – também foram detidos na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, eles estão diretamente envolvidos no licenciamento da barragem que se rompeu na última sexta-feira, 29.

Os mandados foram solicitados pelos promotores de Minas Gerais e expedidos pela Comarca de Brumadinho. As prisões têm validade de trinta dias.

As autoridades também cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Belo Horizonte nas cidades de Nova Lima, em Minas Gerais, e na capital paulista. Outros sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belo Horizonte.

Os documentos e provas apreendidas também serão encaminhados ao Ministério Público de Minas Gerais para análise.

COM A PALAVRA, VALE

“Referente aos mandados cumpridos nesta manhã, a Vale informa que está colaborando plenamente com as autoridades. A Vale permanecerá contribuindo com as investigações para a apuração dos fatos, juntamente com o apoio incondicional às famílias atingidas.”