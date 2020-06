Bia Kicis pede a Maia que ‘faça valer’ imunidade de Daniel Silveira, bolsonarista alvo de buscas da PF

A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 16, para informar que entrou com um requerimento junto à Câmara dos Deputados pedindo que “faça valer” a imunidade parlamentar do também deputado federal, e companheiro de partido, Daniel Silveira (PSL-DF). Citando Rodrigo Maia, ela pede que sejam devolvidos os pertences do parlamentar apreendidos na Operação Lume, realizada na manhã de hoje a pedido da Procuradoria-Geral da República e por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A Polícia Federal cumpre 21 mandados de busca e apreensão em cinco Estados e no Distrito Federal no âmbito do inquérito sobre a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Ambos os deputados tiveram o sigilo bancário quebrado por ordem Alexandre.

Protocolei requerimento ao @RodrigoMaia,em defesa da prerrogativa constitucional dos parlamentares(art. 53 da CF)p/que, como Presidente da Câmara dos deputados, faça valer a imunidade parlamentar do deputado @danielPMERJ e oficie o STF p/ que devolva seus objetos apreendidos. pic.twitter.com/ClUFahMvn2 — Bia Kicis (@Biakicis) June 16, 2020

“A Constituição Federal, em seu artigo 53, prescreve que: ‘Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos’. Estamos diante de uma flagrante ação de agressão direta à inviolabilidade de um de nossos pares e de uma claríssima afronta à Constituição Federal”, diz Bia no documento exposto em sua página no Twitter.

Membro da base aliada de Jair Bolsonaro (sem partido), Daniel Silveira usou sua conta no Twitter nesta manhã para dizer que a Polícia Federal estava em seu apartamento. Além do deputado, entre outros alvos da ação estão o blogueiro Allan dos Santos, o empresário e advogado Luís Felipe Belmonte, principal operador político do Aliança pelo Brasil, o publicitário Sérgio Lima, marqueteiro do partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar, e o investidor Otavio Fakhoury, financiador do site Crítica Nacional. A ofensiva mira ainda youtubers bolsonaristas.

“Polícia Federal em meu apartamento. Estou de fato incomodando algumas esferas do velho poder. E cada dia estarei mais firme nessa guerra! Ah! E não nos esqueçamos nunca: #NaoMexamComWeintraub. Força & Honra!”, afirmou o parlamentar.