Em audiência de custódia, Jefferson se desculpou com prostitutas por comparação a Cármen e disse que Alexandre faz parte de ‘milícia judicial’ Ex-deputado preso domingo, 23, por resistir à ordem de prisão com 50 tiros de fuzil e três granadas arremessadas contra policiais federais manteve na audiência de custódia realizada na segunda, 24, hostilidades e impropérios aos ministros do Supremo