Rosa diz que ataque à Cármen ‘ultrapassa os limites civilizatórios’

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, publicou na noite deste sábado (22) uma nota em repúdio aos ataques sofridos por colega de Corte, Cármen Lúcia. Assim como o ministro Alexandre de Moraes, Rosa não mencionou de forma explícita que se trata do vídeo publicado na sexta-feira (21) pelo ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), mas deixou evidente a sua referência ao condenar o ataque como ‘expressão da mais repulsiva misoginia’.

Em ‘veemente repúdio à agressão sórdida e vil’, Rosa afirma que ‘condutas covardes dessa natureza são inadmissíveis em uma democracia’. Na manifestação, ela também diz que o ataque atinge ‘a todas as mulheres’ e ultrapassa os limites civilizatórios.

Por fim, a nota faz um elogio ao trabalho da ministra Cármen Lúcia, a quem Rosa se refere como ‘magistrada de notável saber jurídico e reputação ilibada, ilumina o Supremo Tribunal Federal com sua inteligência, talento, isenção e competência. Sem dúvida, continuará, independente e serena, na defesa intransigente da Constituição’.

Roberto Jefferson atacou pessoalmente a ministra por causa do voto que ela deu durante o julgamento do TSE que determinou que a rádio e TV Jovem Pan News se abstenha de se referir ao candidato Lula usando termos considerados ofensivos pela defesa do petista. O ex-deputado chama a ministra de ‘bruxa de Blair’, ‘podre por dentro e horrorosa por fora’ e que ‘se puser um chapéu bicudo e uma vassoura na mão, voa’. Ao final, o ex-deputado compara o Supremo a uma latrina.

Desde agosto de 2021, Jefferson está em prisão domiciliar. Ele foi condenado em 2013 nos processos do Mensalão, mas recebeu um indulto em 2015. O retorno à prisão domiciliar foi determinado no curso do inquérito das milícias digitais. Ele tentou disputar a Presidência da República, mas teve o registro da sua candidatura rejeitado em votação unânime do TSE.

Além da presidente do Supremo e do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, neste sábado outras entidades também se manifestaram em apoio à ministra: Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil), Abdcrim (Academia Brasileira de Direito Criminal), IAB (Instituto dos Advogados Brasileiros), Apamagis (Associação Paulista de Magistrados) e AMB (Associação de Magistrados do Brasil).

Leia a íntegra da nota:

Nota à sociedade brasileira – Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, manifesta veemente repúdio a agressões contra Ministra Cármen Lúcia.

“O Supremo Tribunal Federal manifesta seu veemente repúdio à agressão sórdida e vil, expressão da mais repulsiva misoginia, de que foi vítima a Ministra Cármen Lúcia em função de sua atuação jurisdicional, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.

Condutas covardes dessa natureza são inadmissíveis em uma democracia, que tem como um de seus pilares a independência da magistratura. Não há como compactuar com discurso de ódio, abjeto e impregnado de discriminação, a atingir todas as mulheres e ultrapassar os limites civilizatórios.

A Ministra Cármen Lúcia, magistrada de notável saber jurídico e reputação ilibada, ilumina o Supremo Tribunal Federal com sua inteligência, talento, isenção e competência. Sem dúvida, continuará, independente e serena, na defesa intransigente da Constituição, sempre com o respaldo e admiração de seus pares e da comunidade jurídica.

O Supremo Tribunal Federal manifesta, ainda, a esperança de que os princípios que regem a Constituição Cidadã façam aflorar na sociedade brasileira o espírito democrático e a tolerância que o momento eleitoral exige.”

Ministra Rosa Weber

Presidente do Supremo Tribunal Federal