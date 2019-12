Aras destaca ‘habitualidade delitiva’ de Garotinho e Rosinha e pede a Gilmar que mande casal de volta à prisão Procurador-geral da República apontou, em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal nesta terça, 9, que a prisão preventiva dos ex-governadores do Rio 'a única medida capaz de assegurar a regular instrução criminal'; eles foram soltos em 31 de outubro, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal