Aras divulga vídeo antigo em defesa das urnas eletrônicas no qual diz não aceitar ‘alegação de fraudes’

Três dias após os novos ataques do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas, o procurador-geral da República Augusto Aras divulgou um vídeo nesta quinta-feira, 21, sem citar o chefe do Executivo, falando em ‘necessidade de distanciamento, independência e harmonia entre os Poderes’.

Publicada no youtube, a gravação é uma coletânea de declarações dadas pelo chefe do Ministério Público Federal a ‘representantes da imprensa estrangeira’ sobre o que o PGR chama de ‘temas de interesse a toda população’.

Antes dos cinco minutos de falas do PGR serem reproduzidas, o vídeo registra que ‘as instituições existem para intermediar e conciliar os sagrados interesses do povo, reduzindo a complexidade das relações entre governantes e governados’.

Em um dos trechos reproduzidos na gravação, Aras afirma: “Não aceitamos alegação de fraude porque temos um sucesso da urna eletrônica há muitos anos. Especialmente no que toca à lisura dos pleitos”.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o encontro de Aras com os jornalistas de veículos estrangeiros ocorreu no último dia 11. O vídeo que registrou a conversa do chefe do MPF com a imprensa foi publicado no canal de Aras no Youtube.

(em atualização)