Aras cobra ‘constante participação’ da Procuradoria em inquérito das ‘fake news’ Procurador-geral argumenta em ação da Rede Sustentabilidade que não é possível conduzir investigação sem auxílio do Ministério Público e pede submissão prévia ao crivo da PGR de quebras de sigilo no âmbito da investigação do Supremo Tribunal Federal