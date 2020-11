Após ataque hacker, presidente do STJ lança plano com atualizações na política de segurança digital

Após tomar posse como presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no final de agosto, o ministro Humberto Martins começou a trabalhar para desenvolver o plano de metas a serem cumpridas durante sua gestão no biênio 2020-2022.

Documento O PLANO DE GESTÃO DO STJ PARA 2020-2022 PDF

Leia Também PF abre inquérito para investigar ataque hacker que travou 12 mil processos do STJ

“As iniciativas foram construídas dentro do contexto de um novo normal pós-pandemia, tanto interno, com os magistrados e servidores desejosos de maior participação na gestão, quanto externo, com a sociedade cobrando uma maior transparência e atuação do Judiciário”, diz um trecho do documento de 64 páginas divulgado nesta segunda-feira, 9.

As 47 metas foram divididas em três eixos: governança, tecnologia e inteligência artificial e comunicação com a sociedade. No primeiro, foram desenhadas para reduzir a demora na prestação jurisdicional. No segundo, para estruturar uma área de dados na Corte e intensificar a digitalização. No terceiro, para ampliar os canais de contato com os cidadãos.

Além de detalhar as iniciativas, o plano organiza as metas segundo prazo, impacto e esforço necessários para que sejam colocadas em prática.

Há, por exemplo, projetos de redução de demandas, triagem processual e automatização de comunicações processuais – todos para dar celeridade ao dia a dia na Corte. O plano prevê ainda a instituição de um banco para divulgar dados abertos e estratégias para a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no STJ.

Diante da pandemia de covid-19, o Superior Tribunal de Justiça também prepara iniciativas de Segurança em Saúde e aprimoramento do teletrabalho e do trabalho remoto.

Estão previstas ainda atualizações na política de segurança da informação. Na semana passada, os computadores da Corte foram invadidos em um ataque hacker que bloqueou a base de dados dos processos em andamento e quase paralisou os trabalhos no tribunal. A previsão é que o sistema de informática seja reestabelecido e volte a funcionar gradualmente a partir desta segunda-feira, 9.

“Em face ao inquestionável aumento de volume de ataques cibernéticos ocorridos nos últimos tempos, à evolução tecnológica, à criticidade e à sensibilidade dos dados armazenados pelo Tribunal, é essencial a constante evolução da área de Segurança da Informação na TI do STJ”, informa o plano.

Leia abaixo todas as metas do Plano de Gestão 2020-2022 do STJ:

1. Governança

Projeto de Redução de Demandas

Triagem Processual Avançada

Criação do Núcleo de Ações Coletivas (NAC – STJ)

Análise Parametrizada com Automação de Minutas – AREsp e REsp

Automatização das Comunicações Processuais

Controle Automático do Prazo de Despachos de Mero Expediente

Baixa Automática das Decisões Colegiadas

Busca Textual nas Peças do Processo

Comitês Consultivos de Ministros

Programa de Valorização do Servidor

Divulgação das Informações em Formato de Dados Abertos

Implementação da LGPD

Programa de Integridade do STJ

Aprimoramento do Sistema de Informações de Custos (SIC – STJ)

Jurisprudência Administrativa

Adoção de Novo Padrão Energético, com Prioridade para a Energia Solar

Modernização e Evolução do Sistema Administra

Aprimoramento do Sistema de Gestão de Pessoas (iSGP)

Aprimoramento da Governança das Aquisições

Projeto Empatia

Modernização do CEFOR

Plano de Segurança em Saúde para Enfrentamento da Covid-19

Aprimoramento da Política de Teletrabalho e de Trabalho Remoto

Programa Proximidade com o Cidadão

2. Tecnologia e inteligência artificial a serviço da Justiça e do cidadão

Automação da Área de Triagem NARER (Núcleo Admissibilidade de Recursos Repetitivos)

Criação de Equipes de Curadoria de Modelos de IA

Evolução do Modelo de IA do Projeto ATHOS

Incremento da Base de Dados de Treinamento dos Modelos de IA

Criação de Comitê de Ética de Inteligência Artificial

Expansão da Capacidade de Processamento da Infraestrutura de TI dos Modelos de IA

Adesão à Plataforma Nacional Integrada de IA dos Tribunais

Unificação das Demandas de BI, Analytics e Dados em uma Única Área

Migração da Área de Dados para a Área de IA

Padronização do Uso de Painéis de BI

Criação e Desenvolvimento de Equipe Específica com as Competências Técnicas Voltadas para a Ciência de Dados

Criação e Estruturação de Infraestrutura de Tecnologia para a Ciência de Dados

Unificação em Ambiente Computacional de Data Lake dos Dados do STJ

Atualização da Política de Segurança da Informação

Atualização de Políticas de Incidentes de Segurança da Informação

Plano de TI de Adequações à LGPD

Programa Justiça Web

Atualização e Melhoria da Infraestrutura para Programa Justiça Web

3. Comunicação com a sociedade