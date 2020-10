Ao deixar prisão, Cristiane Brasil critica ‘canetada’ e agradece companheiras de carceragem que lhe deram até queijo

Ao deixar a penitenciária após passar pouco mais de um mês detida preventivamente, a ex-deputada federal Cristiane Brasil (PTB) voltou a criticar a ordem judicial que a mandou para a prisão.

Leia Também Justiça manda soltar Cristiane Brasil e ex-secretário estadual de Educação do Rio

“Uma canetada é capaz de “destruir” famílias inteiras…”, escreveu em sua conta no Twitter nesta sexta-feira, 16.

A filha de Roberto Jefferson também usou a rede social para agradecer as companheiras de carceragem no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro, em Niterói, na região metropolitana do Rio.

“Esse queijo é feito pelas internas da Galeria E, aonde fiquei. Uma iguaria para quem come pão, bebe mistura de cevada com café, melado de açúcar, almoça arroz com feijão e tudo o que não se compra nem pros animais. Não me admira a investigação em curso no Estado. Agradeço a elas!”, disse.

Esse queijo é feito pelas internas da Galeria E, aonde fiquei. Uma iguaria para quem come pão, bebe mistura de cevada com café, melado de açúcar, almoça arroz com feijão e tudo o que não se compra nem pros animais. Não me admira a investigação em curso no Estado. Agradeço a elas! pic.twitter.com/KUjtPSJhuU — Cristiane Brasil (@crisbrasilreal) October 16, 2020

Cristiane Brasil foi presa na segunda fase da Operação Catarata, em 11 de setembro, acusada pelo Ministério Público do Rio de participação em desvios de recursos de contratos de assistência social firmados pela Prefeitura e Governo do Rio entre 2013 e 2018.

Após receber a ordem de prisão, a ex-deputada negou com veemência as acusações e apontou suposta motivação política por trás da denúncia. O caso levou o PTB a desistir de sua candidatura à Prefeitura do Rio.