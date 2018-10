Vídeo foi editado para deturpar fala de Lula sobre ‘ideologia do PT’

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do SBT e Gazeta do Povo. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

É falso um vídeo supostamente escondido pelo PT no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelaria a “verdadeira ideologia”’ do partido. As imagens, que circulam nas redes sociais desde 2017 e viralizaram novamente a menos de uma semana das eleições de 2018, foram editadas e manipuladas. O contexto foi deturpado e a mensagem é totalmente diferente do discurso original de Lula.

“Este vídeo foi guardado a sete chaves pelo PT e entregue pelo Palocci”, diz um dos posts que replicou as imagens manipuladas. Outra postagem do mesmo vídeo tem como título: “Você conhece a verdadeira ideologia do PT?”.

O vídeo, que nunca foi escondido pelo PT, é a transmissão de um evento em São Paulo no dia 22 de setembro de 2017 como parte da campanha de filiação realizada pelo partido no segundo semestre daquele ano em diversos pontos do país. Em específico, esta ocasião contou com a presença de Lula, que fez uma fala para atrair novos membros para a legenda.

As imagens em seu contexto original foram encontradas depois de fazer uma busca reversa no Google Imagens a partir de capturas de tela do vídeo editado, utilizando a ferramenta Citizen Evidence.

Comparamos as imagens da fala de Lula na íntegra com as frases do vídeo cortado, editado e distribuído na internet. A edição é nítida, com cortes abruptos de áudio e imagem. Abaixo está um exemplo de como a montagem deturpou o discurso do petista:

Um trecho da versão original: “Eu penso que as pessoas devem se filiar ao PT primeiro porque o PT precisa convencer as pessoas de que não existe saída, para o Brasil e para qualquer país do mundo, fora da política. Ou seja, o PT tem que ser o partido que enfrenta essa discussão contra a negação da política. Fora da política nós teremos fascismo, nazismo, qualquer outra coisa, menos democracia.”

O mesmo trecho, mas da versão deturpada: “Eu penso que as pessoas devem se filiar ao PT primeiro porque o PT precisa convencer as pessoas a negação da política. Fascismo, nazismo, qualquer outra coisa, menos democracia.”

Ao analisar os frames do vídeo editado com a ferramenta online Watch Frame by Frame, observamos que no intervalo de 1 centésimo de segundo Lula ocupa dois lugares significativamente diferentes da sala. Esta mudança brusca de posição do político no vídeo denota manipulação das imagens. Fragmentos separados da gravação foram unidos arbitrariamente para formar um discurso que nunca existiu.

Uma das versões do vídeo deturpado teve mais de 1,8 milhão de visualizações e 106 mil compartilhamentos no Facebook, postado em um perfil pessoal.