Vídeo de prefeito de BH em restaurante em 2018 é compartilhado como se fosse recente

Voltou a circular no Facebook um vídeo de 2018 em que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), é surpreendido pelo então candidato a deputado estadual Bernardo Bartolomeo Moreira (NOVO), mais conhecido como Bartô. Na gravação, o parlamentar mineiro questiona o gestor municipal em um restaurante no bairro Lourdes, em Belo Horizonte, sobre a utilização de dinheiro público para o custeio de uma viagem da Prefeitura a Brasília. A publicação viralizou fora de contexto nas redes sociais com legendas que afirmam se tratar de um acontecimento recente.

O vídeo, feito em julho de 2018, foi compartilhado recentemente com a legenda falsa pelo deputado federal Osmar Terra (MDB), que já ocupou o cargo de ministro da Cidadania do governo Bolsonaro. O parlamentar republicou um tuíte que afirmava que Kalil tinha ido almoçar em uma restaurante em Nova Lima, cidade vizinha de Belo Horizonte, apesar de ter decretado o fechamento do comércio da capital mineira por conta da covid-19.

O parlamentar excluiu a postagem fora de contexto após a repercussão negativa — a Rádio Band News, o jornal O Tempo e o portal Hoje Em Dia também desmentiram a publicação duvidosa.

Procurada pelo Estadão Verifica, a Prefeitura da capital mineira informou que a viagem questionada pelo deputado estadual Bartô no vídeo foi feita pelo procurador-geral de Belo Horizonte, Thomáz de Aquino. Ele substituiu Alexandre Kalil em uma reunião com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 3 de maio de 2018. O prefeito não foi a Brasília porque teve um problema de saúde de última hora. Na época, o caso ganhou repercussão pelo alto investimento na passagem — R$ 63 mil.

A Prefeitura de BH afirmou que a viagem foi “concedida de última hora e, por isso, foi necessário fretar uma aeronave”. Segundo o governo municipal, a reunião tinha o objetivo de tratar de verbas não repassadas pelo governo estadual. “Três dias após a viagem, o município recebeu R$ 180 milhões desses recursos que estavam atrasados”, comunicou a Prefeitura em nota.

