Vídeo de furto em lotérica é antigo e não tem relação com auxílio emergencial

Um vídeo que mostra a funcionária de uma lotérica tirando dinheiro do caixa para guardá-lo em sua carteira tem sido compartilhado no Facebook com legendas que afirmam que a mulher estaria roubando o auxílio emergencial de um cliente. Na verdade, a gravação é antiga, de 2018, e não tem qualquer relação com o benefício de R$ 600 destinado a trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus.

No canto superior direito do vídeo, é possível ver a marcação da data: 13 de dezembro de 2018. Por meio da ferramenta de busca reversa de imagens, podemos encontrar publicações do mesmo vídeo no YouTube no ano passado, como esta de 2 de fevereiro de 2019.

O vídeo foi registrado na cidade de Ribeirão do Pinhal, no Paraná. A mulher que aparece no vídeo foi indiciada por furto mediante fraude. Esta reportagem do programa “Balanço Geral” mostra que o vídeo motivou outro boato: o de que a pessoa do vídeo seria uma moradora de Osasco, que chegou a receber ameaças de morte por ter sido falsamente associada às imagens.

Fato ou Fake e Agência Lupa também checaram este vídeo.

