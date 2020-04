Vídeo de Doria dançando é antigo e não tem relação com pandemia da covid-19

O vídeo em que o governador João Doria (PSDB) dança ao som da música “Não Quero Dinheiro” é de outubro de 2018 e não tem qualquer relação com a atual pandemia da covid-19. A gravação tem circulado nas redes sociais como se fosse recente, de modo a acusar o tucano de ignorar a recomendação do Ministério da Saúde de evitar aglomerações de pessoas.

LEIA TAMBÉM > Veja todas as checagens sobre coronavírus publicadas pelo Estadão Verifica

Esse vídeo também foi compartilhado recentemente por um dos filhos do presidente da República, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos). Em sua postagem no Twitter, Carlos não informa a data da gravação.

A gravação foi feita em 27 de outubro de 2018, na despedida da campanha de Doria ao governo de São Paulo. De acordo com reportagem da Veja São Paulo, a festa ocorreu no bar Zero Grau, na Mooca. Na época, o vídeo também foi divulgado pelo site Catraca Livre e em canais no YouTube.

No Facebook, a filmagem foi publicada nesta terça-feira, 21, com legenda falsa que alegava que o governador estava festejando em um sítio em Araçatuba.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.