Vídeo de ato na Argentina não tem relação com protestos contra estatização de empresa

Não é deste ano o vídeo que circula nas redes sociais de um suposto protesto em Buenos Aires, na Argentina, contra o presidente Alberto Fernández. É verdade que foram registradas manifestações contra o governo recentemente, mas a gravação em questão mostra um ato em favor da reeleição do então presidente argentino, Mauricio Macri, em outubro de 2019.

No vídeo publicado no Instagram, é possível ver pessoas aglomeradas nas proximidades do Obelisco da cidade. Também são perceptíveis bandeiras azuis e um palco com o cartaz “Sí se Puede”, slogan do ato chamado “Marcha do Milhão”. Segundo o jornal La Nación, cerca de 320 mil pessoas estiveram presentes. Já o Ministério da Segurança afirma que o público foi de quase 1 milhão.

O vídeo do ato pró-Macri começou a circular fora de contexto no início deste mês. No dia 8 de junho, o presidente Alberto Fernández decretou a estatização da empresa Vicentín por 60 dias. O grupo é o quarto maior produtor de soja do país latino-americano e havia pedido a recuperação judicial em fevereiro — a companhia tem dívida de US$ 300 milhões com o estatal Banco de La Nación.

Analistas apontam que o decreto do governo argentino acendeu temores de volta ao kirchnerismo. A ex-presidente Cristina Kirchner é vice de Fernández. O presidente pretende ainda enviar um projeto de lei ao Congresso para firmar a exportadora como empresa de interesse nacional e estatizá-la em caráter permanente.

A atitude de Fernández é vista com pouca simpatia por líderes agrícolas, que têm feito protestos na cidade. No dia 20 de junho, milhares foram às ruas contra a medida de interferência na Vicentín.

Aos Fatos, Agência Lupa, AFP e Boatos.Org também checaram este vídeo.

