Vídeo de ala vazia em hospital da Paraíba circula sem contexto nas redes sociais

Um vídeo em que enfermeiras celebram o esvaziamento de leitos de UTI para pacientes de covid-19 circula sem contexto nas redes sociais. As imagens foram gravadas no Hospital Alberto Urquiza Wanderley, da rede Unimed em João Pessoa, na Paraíba, em plantão entre os dias 30 e 31 de março. Embora a ala filmada estivesse vazia, havia outros leitos de UTI ocupados na mesma unidade.

De acordo com a Unimed João Pessoa, eram 148 internados com covid-19 no hospital em 30 de março, dos quais 77 estavam em UTI. No dia seguinte, eram 151 pacientes com coronavírus, 75 deles em UTI. Nesta quarta-feira, 28, são 65 internados na unidade de saúde, 35 em UTI.

No vídeo, enfermeiras cantam uma música religiosa em agradecimento. Uma das profissionais mostra os leitos vazios. É possível reconhecer o símbolo da Unimed em um dos computadores filmados.

A operadora de saúde esclareceu que a equipe comemorava uma redução no número de atendimentos, o que possibilitou que aquela ala estivesse sem pacientes. “O uso do vídeo em qualquer outro contexto que procure distorcer o fato em si é tendencioso e não verdadeiro”, informou a Unimed em nota.

A Unimed acrescentou ainda que “elaborou um plano de contingência que possibilita que os leitos de enfermaria ou de UTI sejam expandidos ou retraídos de acordo com a demanda de pacientes”. De acordo com a operadora de saúde, essa movimentação é feita quinzenalmente, de acordo com a necessidade e seguindo as tendências de disseminação do coronavírus. Leia a nota completa abaixo.

O hospital em João Pessoa lembrou que, apesar do cenário momentaneamente favorável, medidas de contenção do coronavírus ainda são necessárias, como distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos.

João Pessoa registrou 239 casos e 11 mortes por covid-19 nesta terça-feira, 27, segundo a plataforma SUS Analítico. Os dados da capital paraibana indicam que houve um pico de mortes registradas no final de março e no início de abril; ao longo deste mês, os números de óbitos tiveram queda.

Ao todo, são 78.136 casos confirmados e 2.341 mortes em João Pessoa. Na Paraíba, foram 1.037 casos e 46 mortes nesta terça-feira. Desde o início da pandemia, foram 289.319 pessoas contaminadas e 6.722 vidas perdidas.

