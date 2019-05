‘Vencedor de concurso de física quântica’ é, na verdade, ator pornô

Viralizou no Facebook a história de um jovem de 19 anos, da cidade catarinense de Lages, que teria vencido um concurso nacional de física quântica e representaria o Brasil nas Olimpíadas de Física. Mas é tudo brincadeira: o garoto da imagem é Jordi El Niño Polla, de 24 anos, ator espanhol de filmes pornôs, também conhecido como Jordi ENP.

Com mais de 54 mil compartilhamentos na rede social, a postagem apresenta características clássicas de boatos. Uma delas é a tentativa de induzir o usuário a divulgar a mensagem, com a frase “como não é futebol, ninguém compartilha estas conquistas”. Outro elemento é o erro gramatical: o nome do suposto local de origem do jovem está em letra minúscula.

Nos comentários, várias pessoas o congratulam. Algumas externam o “orgulho do Brasil”. Os brasileiros não foram os únicos a acreditar nessa notícia falsa. Pelo mundo afora, a foto do jovem foi usada para criar diversos conteúdos enganosos, inclusive em espanhol.

Com textos semelhantes, já disseram que o jovem foi um dos descobridores da vacina contra o vírus H1N1 e até o classificaram como “o juiz mais jovem a chegar ao Tribunal Supremo da Espanha”.

Famoso nas redes sociais, o ator tem 629 mil seguidores no Twitter e seu canal no Youtube possui 3,3 milhões de inscritos. Frequentemente seus vídeos postados na plataforma alcançam mais de 700 mil visualizações. Em 2018, Jordi ENP venceu o prêmio PornHub de Estrela Pornô Masculina Mais Popular.

