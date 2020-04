Tabela de mortes do Datasus compartilhada em redes sociais tem números falsos

Uma tabela compartilhada no Facebook e no WhatsApp que compara o número de mortos pela covid-19 com o de outras doenças contém dados falsos. Os números listados na imagem não correspondem às informações disponíveis no Datasus, o portal de dados do Sistema Único de Saúde. A plataforma só possui registros consolidados de óbitos até 2018.

Isso porque os dados de mortes são notificados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e são fechados a cada dois anos, segundo informou em nota o Ministério da Saúde. O Datasus possui dados de morbidade hospitalar de janeiro e fevereiro de 2020, mas estes números referem-se apenas a mortes ocorridas em hospitais do SUS. Neste caso, os números ficam muito abaixo daqueles apresentados na tabela compartilhada nas redes sociais (veja abaixo).

Até mesmo a informação sobre o número de mortos da covid-19 está incorreta. A tabela aponta que a doença causada pelo novo coronavírus levou à morte 946 pessoas até o dia 10 de março. Dados do Ministério da Saúde registram total de 1.056 até a data citada.

O Ministério da Saúde acrescentou, em nota, que é equivocado comparar as causas de óbito dessa forma. “Isso porque pacientes que vieram a óbito poderiam ter mais de uma comorbidade. Já em relação à covid-19, várias são as comorbidades associadas nos casos dos pacientes que vieram a óbito. Desta maneira, fazer tal comparativo torna-se inviável”, informou a pasta.

