Site inventa fala em que Lula se compara a Deus e a Getúlio Vargas

Um texto que atribui ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a frase “eu fui melhor que Getúlio e se eleito serei melhor que Deus” foi compartilhado mais de 5 mil vezes no Facebook nesta sexta-feira, 20. No entanto, não há registros de que o petista tenha feito essa declaração. Esse boato circula pelo menos desde 2017, quando foi desmentido por vários sites.

Em julho daquele ano, o Buzzfeed publicou que a fala foi relacionada a Lula depois de ele ter sido condenado à prisão no caso do tríplex do Guarujá. De acordo com o portal, a mentira atingiu 2,8 milhões de usuários do Facebook naquela ocasião. O site Boatos.Org e a revista Veja também desbancaram a história em 2017.

O artigo que acusa Lula de ter se comparado a Deus e a Getúlio faz referência ainda a uma citação do petista de um trecho da Bíblia. De fato, em 2011 o ex-presidente chamou de “bobagem” uma passagem do Novo Testamento que promete o “reino dos céus” aos mais pobres. O jornal O Globo registrou que o petista fez o seguinte discurso em Salvador, na Bahia:

“Bobagem, essa coisa que inventaram que os pobres vão ganhar o reino dos céus. Nós queremos o reino agora, aqui na Terra. Para nós inventaram um slogan que tudo tá no futuro. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu . O rico já está no céu, aqui. Porque um cara que levanta de manhã todo o dia, come do bom e do melhor, viaja para onde quer, janta do bom e do melhor, passeia, esse já está no céu. Agora o coitado que levanta de manhã, de sol a sol, no cabo de uma enxada, não tem uma maquininha para trabalhar, tem que cavar cada covinha, colocar lá e pisar com pé, depois não tem água para irrigar, quando ele colhe não tem preço. Esse vai pro inferno”.

