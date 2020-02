Sátira sobre Damares inventa projeto de lei

Uma publicação satírica do site “Brasil Loucas News” circula no Facebook com a informação que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, criou um projeto para criminalizar a traição. O texto ainda relata que o projeto fictício foi enviado à Câmara dos Deputados sem conhecimento do presidente Jair Bolsonaro.

Apesar da intenção de piada, os compartilhamentos analisados pelo Estadão Verifica indicam que grande parte dos usuários acredita tratar-se de um link noticioso. Menos de 10% dos usuários que visualizaram a manchete pelo Facebook clicaram no link para ler o texto, que, apesar de exagerado, não sinaliza que é uma sátira.

O site tem oito publicações, todas de conteúdo satírico, com exageros e invenções a respeito de ministros do governo federal.

