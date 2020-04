Receita caseira com jambu, alho e limão não cura a covid-19

Até o momento, não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus, diz o Ministério da Saúde. Mesmo assim, vídeos e publicações com falsas receitas caseiras milagrosas continuam sendo compartilhadas nas redes sociais.

Em vídeo postado no dia 18 de abril no Facebook, uma mulher ensina a cozer jambu, folha de jambu, limão com um corte em formato de cruz e alho. Ela afirma que fez a receita para o marido, que apresentava sintomas da covid-19 mas não queria ir ao hospital. Ainda de acordo com a mulher, ele teria consumido a mistura morna juntamente com um medicamento paracetamol ou dipirona.

“Está aí o remédio que está curando o povo que está com o coronavírus no Amazonas”, diz enganosamente a descrição do vídeo. A publicação já foi visualizada mais de duas milhões de vezes.

“Composições caseiras podem dar a falsa impressão de que as pessoas estão protegidas”, afirma Jean Gorinchteyn, infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo. Ele diz que a ideia equivocada de proteção pode levar pessoas a se exporem inadvertidamente e ficarem doentes. “Não temos medicamento nem para a prevenção, nem para o tratamento. As medicações disponíveis para o tratamento estão em caráter experimental, então sequer são recomendadas para os casos mais leves e brandos.”

O Ministério da Saúde recomenda que quem apresentar sintomas semelhantes aos da gripe deve ficar em casa e evitar contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. O paciente deve ficar em casa por 14 dias e só deve procurar um hospital de referência ao sentir falta de ar.

