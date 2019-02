Presidente da OAB não posou para foto com Cesare Battisti

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, não está em foto com o italiano Cesare Battisti que circula nas redes sociais. A fotografia foi feita em 2009, durante visita de um grupo de parlamentares integrantes das comissões de Direitos Humanos do Senado e da Câmara a Battisti na Penitenciária da Papuda, em Brasília, onde ele estava preso na época.

Na imagem, estão o vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT), o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), o ex-deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) e o ex-senador José Nery (PSOL-PA). O homem de preto, erroneamente apontado como Santa Cruz, não foi identificado.

A OAB desmentiu o boato e comunicou, em nota, que o “compartilhamento de notícia falsa pode ocasionar sanções penais aos responsáveis pela propagação das mentiras, cabendo, inclusive, a obrigação de indenizar as vítimas da difamação”.

A Agência Lupa também desmentiu o boato.