Homem que reza em vídeo com Bolsonaro é pastor, e não presidente sul-coreano

Um vídeo que viralizou no Facebook não mostra um encontro entre o governante da Coreia do Sul e o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na verdade, o homem que aparece nas imagens é o pastor Ock Soo Park. A filmagem, com mais de 20 mil interações na rede social, mostra Bolsonaro sentado ao lado de três pessoas, que entregam presentes para Bolsonaro, a primeira-dama, Michelle, e a filha do casal, Laura. Na sequência, todos começam a rezar.

O atual presidente da Coreia do Sul é Yoon Suk-yeol, que assumiu o cargo no dia 10 de maio de 2022. No vídeo, o homem que está ao lado de Bolsonaro é o pastor sul-coreano Ock Soo Park, fundador da igreja evangélica Missão Boa Notícia, sem vínculo com o governo do país asiático. O vídeo repostado nas redes sociais é, na verdade, um trecho de uma live transmitida pelo perfil oficial de Jair Bolsonaro no Facebook, no dia 7 de junho. O encontro ocorreu em Brasília, no gabinete do presidente.

De acordo com a biografia descrita no site oficial de Ock Soo Park, o líder religioso não é uma autoridade do governo sul-coreano. A comitiva do pastor veio ao Brasil para a Conferência Mundial do Congresso de Líderes Cristãos (CLF), que ocorreu entre os dias 6 e 8 de junho. No dia 7 de junho, representantes da Frente Parlamentar Evangélica receberam a comitiva na Câmara dos Deputados.

Esse conteúdo também foi checado por Boatos.org e Aos Fatos.

