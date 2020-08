Prejuízo da Natura é de período anterior a campanha de Dia dos Pais com Thammy Miranda

Um texto em circulação nas redes sociais engana ao relacionar um prejuízo sofrido pela Natura & Co — grupo que controla as marcas Natura, Avon, The Body Shop e Aesop — a um boicote que teria ocorrido após a empresa escalar o ator transexual Thammy Miranda para sua campanha de Dia dos Pais. O artigo enganoso traz o título “Quem lacra não lucra” e sugere que resultado negativo ocorreu “em meio à pandemia e ao boicote”.

No entanto, o balanço apresentado pela Natura & Co e citado no texto é referente ao segundo trimestre de 2020 — ou seja, aos meses de abril, maio e junho. A notícia de que Thammy foi convidado para a campanha foi divulgada apenas em 27 de julho. O ator, que é pai do bebê Bento Ferreira de Miranda, de seis meses, participou da divulgação da marca nas redes sociais com outras personalidades, como o ex-BBB Babu Santana, o chef de cozinha Henrique Fogaça e o músico Lucas Silveira.

A inclusão de Thammy na campanha de Dia dos Pais provocou ameaças de boicote à marca nas redes sociais. O mercado financeiro, por outro lado, reagiu bem à decisão. As ações ordinárias da fabricante de cosméticos operaram em alta de 6,73% em 29 de julho. Naquele dia, o Ibovespa subiu 1,44%. No dia 30, o valor das ações da Natura cresceu mais 3,36%.

Analistas consultados pelo Estadão na época apontaram que o desempenho positivo estava atrelado a uma tendência de o mercado investir em companhias que atuam de maneira mais forte junto à defesa de minorias. A estratégia da Natura foi encarada como uma forma de atender novos públicos e de fortalecer os pilares ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês) da marca.

Em balanço apresentado em 14 de agosto, a Natura & Co informou que teve prejuízo de R$ 388,5 milhões com as quatro marcas no segundo semestre de 2020. No mesmo período do ano passado, a companhia registrou lucro de R$ 54,3 milhões.

O resultado reflete queda de R$ 1 bilhão (-12,7%) na receita líquida total do grupo, na comparação entre os dois trimestres. O índice foi puxado para baixo pelo desempenho negativo de 35,2% da Avon.

A Natura, por outro lado, apresentou crescimento de 4,4% na receita, impulsionado pela alta de 7,9% nas vendas no Brasil. The Body Shop (13,9%) e Aesop (34,6%) também tiveram saldo positivo entre abril e junho de 2020, contra o mesmo período de 2019.

Segundo a holding, as vendas do trimestre foram impactadas pelo fechamento de lojas e pela menor atividade de representantes durante a pandemia de covid-19 — recuperadas apenas em parte pelo avanço de 225% no comércio por meio de plataformas digitais. Além disso, a Avon sofreu um ataque cibernético no período, o que deve transferir cerca de R$ 450 milhões em receitas para o terceiro trimestre do ano.

A companhia brasileira pretende investir em torno de R$ 400 milhões em negócios digitais e tecnologia da informação, nos próximos seis meses, e inaugurar um “novo modelo comercial” para a Avon. A marca foi adquirida em janeiro deste ano, criando o quarto maior negócio do setor de cosméticos do mundo.

