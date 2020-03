Número 156 não agenda teste de coronavírus em casa, esclarece Prefeitura de SP

Uma corrente no WhatsApp divulga a informação falsa de que é possível agendar pelo número 156 a coleta de sangue em casa para realização de teste do novo coronavírus. A Prefeitura de São Paulo desmentiu o boato e esclareceu que a Central de Atendimento apenas fornece informações básicas ao cidadão sobre a covid-19.

A mensagem falsa que circula no WhatsApp recomenda a quem sentir sintomas de gripe e febre ligar para o número 156, “pois serão enviados à residência da pessoa profissionais da área da saúde para coletar sangue”. De acordo com a Prefeitura, o boato se espalhou a partir de uma interpretação equivocada de um decreto publicado na edição de segunda-feira, 16, do Diário Oficial do Município (DOM).

Se você apresentar sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar, a Prefeitura recomenda procurar o atendimento médico mais próximo. “No deslocamento até a unidade de saúde, recomenda-se usar máscara comum (cirúrgica), evitar o transporte público e manter as recomendações de etiqueta respiratória. Caso não possua máscara solicite ao chegar na unidade de saúde”, comunicou a Prefeitura.

O número 156 serve para solicitação e acompanhamento de serviços da Prefeitura de São Paulo.

