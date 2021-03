Prefeito de cidade em MG faz conexão insustentável entre número de mortes de covid-19 e ‘tratamento precoce’

É falso que a cidade de São Lourenço (MG) não tenha registrado nenhum caso de morte ou internação por covid-19 desde 21 de fevereiro graças ao “tratamento precoce”, como sugerem publicações em sites e redes sociais.

Em vídeo publicado nesta terça-feira, 16, pelo deputado estadual Bruno Engler (PRTB-MG), o prefeito da cidade mineira, Walter Lessa (PTB), faz uma conexão insustentável entre o uso de substâncias sem eficácia comprovada para a prevenção e tratamento da doença e dados epidemiológicos do município.

O boato viralizou no mesmo dia em que o governador do Estado, Romeu Zema (Novo), anunciou medidas mais restritivas para conter a pandemia em Minas Gerais. Médicos e pesquisadores, no entanto, já destacaram ao Estadão que é incorreto associar a observação dos números de ocorrências da covid-19 com a eficácia de medicamentos, porque outros fatores poderiam impactar no resultado.

Para de fato atestar se um remédio promove benefícios a pacientes com covid-19, são necessários ensaios clínicos bem estruturados com metodologias rigorosas que possam excluir vieses e interferências aleatórias da análise. No caso da covid-19, o desafio é ainda maior, uma vez que a grande maioria dos pacientes infectados com o coronavírus se recuperam sem a necessidade de intervenção médica. Isso explica também porque relatos pessoais de pacientes não têm validade para determinar se um medicamento realmente funcionou ou não teve efeito algum.

Os próprios dados epidemiológicos de São Lourenço contradizem o discurso do prefeito. De acordo com boletins divulgados pela secretaria de saúde municipal, em 21 de fevereiro, a cidade registrava 47 óbitos confirmados por covid-19 e dois pacientes internados em UTI. Já o relatório de 15 de março aponta 50 mortes. Ou seja, foram registradas ao menos três ocorrências neste intervalo.

A plataforma de dados do Governo de Minas Gerais indica um salto de 31 para 45 notificações de óbitos no período. Essas informações, no entanto, consideram a data em que as mortes foram notificadas, e não exatamente quando elas aconteceram. Os dados de mortes de covid-19 por data de ocorrência em São Lourenço indicam dois óbitos no dia 21 de fevereiro e uma morte em 08 de março.

A cidade, com cerca de 46 mil moradores, registra taxa de 98 mortes por covid-19 a cada 100 mil habitantes. A capital do Estado, Belo Horizonte, tem 115 mortes a cada 100 mil habitantes. Outras cidades mineiras com tamanho da população semelhante ao de São Lourenço têm índices de mortalidade menores: Santos Dumont (88/100 mil) e Diamantina (23/100 mil).

Ausência de estudos científicos de qualidade

Lessa cita, no vídeo, os medicamentos ivermectina, azitromicina, dexametasona, além da vitamina D e do zincoquelato. Apesar do prefeito defender a eficácia das substâncias, o protocolo de atendimento enviado pela assessoria da prefeitura de São Lourenço ao Estadão Verifica apresenta um termo de aceitação em que o paciente deve reconhecer que o protocolo é “experimental por ausência de estudos científicos de alta qualidade”.

Um informe publicado em janeiro pela Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) aponta que “as melhores evidências científicas demonstram que nenhuma medicação tem eficácia na prevenção ou no “tratamento precoce” para a COVID-19 até o presente momento”. O painel de evidências da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), por sua vez, afirma que ainda faltam dados confiáveis para sustentar os benefícios da ivermectina, da vitamina D ou do zincoquelato contra o coronavírus.

Já o uso da dexametasona é indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apenas para pacientes em estado grave, que necessitam de ventilação artificial. Segundo painel da entidade publicado na revista British Medical Journal, não há evidências suficientes para recomendar o medicamento para pessoas não hospitalizadas.

Os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos Estados Unidos, inclusive, recomendam contra a aplicação do corticóide para pacientes não hospitalizados ou aqueles que não necessitam de ventilação auxiliar. Vale ressaltar ainda que o uso indiscriminado da substância pode provocar problemas de saúde.

Outro lado

Ao Estadão Verifica, a assessoria da prefeitura de São Lourenço afirmou que o prefeito é médico e acredita que o tratamento precoce tem trazido excelentes resultados e garantiu ser correta a afirmação de que houve zero óbitos “nos últimos dias”. O município também argumentou que recebe no hospital local pacientes de outras cidades na região. A administração, no entanto, não respondeu a questionamentos sobre o aumento de óbitos registrados nos boletins da secretaria municipal.

A assessoria destacou também que Lessa é a favor da vacina e que o protocolo do ‘tratamento precoce’ acompanha uma série de outras medidas, como restrições no comércio. “Outra medida muito importante que o prefeito tomou foi a descentralização do atendimento, que antes era feito em um só local para síndromes gripais. Assim que tomou posse, o prefeito levou esse atendimento às Unidades Básicas de Saúde”, informou a assessoria da prefeitura.