Posts usam vídeo de obra no Tocantins para dizer que ‘esquerda está destruindo asfalto’

LEIA TAMBÉM > Boato falso diz que PT foi ao STF contra redução do preço do gás

Vídeo de uma obra de reparos em uma rodovia no Tocantins é utilizado em posts no Facebook para acusar a esquerda de “destruir o asfalto” para captar verbas. A gravação, feita por um homem identificado como “Conrado”, não cita partidos específicos e mostra, na verdade, uma microfresagem para recomposição do pavimento deformado da estrada.

Conrado afirma ter gravado as cenas entre as cidades de Natividade (TO) e Arraias (TO). Ele aponta para uma máquina de microfresagem que estava “cavando o asfalto para poder vir verba para esses ladrão (sic)”. “Isso aqui é nosso dinheiro indo embora”, disse. Ele não cita nenhum partido ou político.

Microfresagem é a realização de cortes pontuais na camada de revestimento do asfalto para corrigir fissuras no pavimento. A medida é preventiva e busca evitar a infiltração da água de chuva e buracos.

“Trata-se de uma ação de manutenção preventiva e necessária, que deve ser realizada antes do início do período chuvoso”, afirmou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em nota. “Ações como essa garantem as boas condições de trafegabilidade de uma rodovia.”

Segundo a autarquia, o vídeo foi feito na BR-153, no Tocantins.

No início deste mês, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) desmentiu o boato em seu perfil no Twitter. “Isso é um trabalho de microfresagem”, escreveu. “As solicitações no pavimento causam pequenas deformações e fissuras, às vezes imperceptíveis, que causam a ruína do pavimento se não tratadas.”

Isso é um trabalho de microfresagem. As solicitações no pavimento causam pequenas deformações e fissuras, às vezes imperceptíveis, que causam a ruína do pavimento se não tratadas. Assim, é realizada a microfresagem, que é esse corte do vídeo e depois a recomposição do pavimento. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) 4 de agosto de 2019

Esquerda. Apesar de o vídeo não citar nenhum político ou partido específico, publicações nas redes sociais associaram a obra à “esquerda”. Atualmente, o Tocantins é governado por Mauro Carlesse, do PHS. Siglas conhecidas de posicionamento de esquerda, como o PT ou PSOL, nunca governaram o Estado desde a redemocratização.

Este vídeo foi selecionado para checagem por meio da parceria entre o Estadão Verifica e o Facebook. O Aos Fatos e o E-farsas também desmentiram esse conteúdo. Para sugerir verificações, encaminhe o boato para o WhatsApp (11) 99263-7900.