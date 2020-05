Postagens falseiam relação familiar de Sérgio Moro com PSDB

É falso que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro seja neto de um dos fundadores do PSDB. Também não é verdade que o ex-juiz seja cunhado do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG). Essas alegações circulam em imagem que viralizou nas redes sociais. Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica: (11) 99263-7900.

Aécio é casado desde 2013 com a ex-modelo Leticia Weber, que não é da família de Sérgio Moro. A mulher de Cesar Fernando Moro, único irmão do ex-juiz, também não tem relação com o deputado federal. As informações são públicas em redes sociais.

A assessoria de Moro também negou o parentesco com Aécio: “O ex-ministro Sergio Moro tem apenas um irmão que mora em Maringá e não tem nenhuma relação de parentesco com Aécio Neves ou com qualquer outro político”.

O Estadão Verifica consultou ainda a lista de fundadores do PSDB (abaixo), fornecida pelo próprio partido. A listagem não contém o nome de nenhum dos avôs de Moro. A assessoria do ex-juiz negou também a relação com a sigla: “Nenhum dos avôs de Moro se envolveu em política ou fundou o PSDB. Lavino Moro era pequeno agricultor e Guilherme Starke trabalhou em uma loja de ferragens. Jamais tiveram filiação política”.

Documento Fundadores PSDB PDF

Boatos que associam Sérgio Moro e sua família ao partido circulam desde ao menos 2016. Na ocasião, uma certidão de filiação de Sérgio Roberto Moro circulou entre militantes pró PT. O ex-ministro, no entanto, se chama Sérgio Fernando Moro. O novo boato ganhou tração no início deste mês com o compartilhamento da imagem por Olavo de Carvalho, um dos gurus do governo Bolsonaro.

Fato ou Fake e Boatos.org também checaram este boato.

