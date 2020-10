Postagem tira de contexto frase de deputado sobre legítima defesa

Um comentário sobre a legítima defesa feito pelo deputado federal João Campos (PSB–PE), em entrevista à TV Câmara em 2019, foi tirada de contexto no Facebook. Uma postagem no Facebook afirma que ele teria dito que “você não pode agir em legítima defesa”, o que não é verdade. Este conteúdo foi compartilhado 5,8 mil vezes.

A entrevista original foi concedida por Campos à TV Câmara em 18 de agosto de 2019. Naquele dia, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa votou a admissibilidade da PEC 100/19, que pretende tornar a legítima defesa em direito fundamental. Para isso, ela seria incluída no art. 5º da Constituição.

O tema encontrou resistência na oposição ao governo porque o texto também previa a garantia do “direito de possuir e portar os meios necessários para a garantia da inviolabilidade dos direitos”. Com isso, os opositores afirmavam que a medida estenderia o posse e porte de armas a toda a população.

Ao ser questionado sobre o processo de votação do parecer, João Campos disse: “Entendemos que a legítima defesa é um direito que já está bem compreendido pelo Código de Processo Penal, já está bem compreendido na jurisprudência existente no nosso País. E o que não é razoável é colocar o direito à legítima defesa como cláusula pétrea da Constituição porque ela pode ir contra aquele direito que está no caput do art. 5º da Constituição que é o direito à vida. A legítima defesa coloca em risco a vida do outro.”

Após a entrevista, a fala foi tirada de contexto e o boato ganhou fôlego ao ser compartilhado pelo deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) no Twitter. Campos respondeu afirmando ser “a favor da legítima defesa, mas contra usar esse direito para flexibilizar a posse e o porte de armas”.

Sou a favor da legítima defesa, mas sou contra usar esse direito pra flexibilizar a posse e o porte de armas, com vocês queriam fazer. Inclusive, foi por uma atuação da oposição, que os próprios aliados do governo voltaram atrás e retiraram da matéria esse trecho inconstitucional — João Campos (@JoaoCampos) September 23, 2019

A segunda parte da PEC, que pretendia assegurar os meios para a legítima defesa, acabou sendo retirada do texto por meio de acordo costurado pelo relator Paulo Lupion (DEM-PR) para aprovação da medida. O parlamentar escreveu no relatório final da proposta o seguinte: “Reconhecendo legítimo o direito de defesa, a integrar, inclusive, a categoria dos direitos fundamentais, alguns deputados consideraram inconstitucional a parte final do dispositivo, que sugere ou supõe a existência de um conflito ostensivo, diante do qual os brasileiros precisariam estar armados de todos os meios possíveis para sobreviverem. Ademais, tal previsão poderia ferir ou ameaçar o direito fundamental à vida”.

João Campos é filho de Eduardo Campos, candidato à presidência da República em 2014, morto em um acidente de avião. A postagem que tira sua fala de contexto viralizou em meio à sua campanha à prefeitura de Recife. Pesquisas apontam que ele é o favorito no pleito eleitoral.

