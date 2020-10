Postagem exagera ao dizer que curativo custa R$ 2 mil nos EUA

Uma postagem compartilhada no Facebook exagera ao afirmar que um curativo na rede privada de saúde dos Estados Unidos custa R$ 2 mil reais. O post se refere a um episódio que ocorreu 2016, em Connecticut, quando um hospital cobrou US$ 629 (cerca de R$ 2 mil, na conversão da época) para lavar um ferimento e colocar o curativo no dedo de uma criança de um ano. A unidade esclareceu, porém, que apenas US$ 7 eram referentes ao curativo.

No episódio do curativo, o hospital esclareceu que a parte majoritária (US$ 622) do valor cobrado representava uma taxa básica que incluía a recepção, o atendimento e a consulta. O diretor da unidade alegou que se trata do valor mínimo de atendimento.

A publicação, com mais de 1,5 mil compartilhamentos no Facebook, diz o seguinte: “‘Ah, mas se privatizar o SUS melhora o serviço’. Sabe onde o serviço é privatizado? Nos EUA. Sabe o que acontece? 370 dólares (R$ 2.109) DEZ ML de insulina. 1 em cada 4 diabéticos raciona insulina e morre. R$ 2 MIL um band-aid”.

De fato, existe um racionamento de insulina nos Estados Unidos e, de acordo com levantamento da T1International, 25% dos diabéticos racionam o medicamento. No entanto, o estudo não aponta relação entre essa taxa e o número de mortes. O estudo cita que a prática do racionamento é arriscada para pacientes da diabetes tipo 1, mas sem fazer qualquer citação a porcentagem de mortes.

O valor de dez mililitros de insulina citado na publicação está dentro da faixa de alguns dos medicamentos listados pela GoodRx. Os preços variam entre US$ 107 e US$ 1,1 mil, com média de aproximadamente US$ 402.

As comparações entre os sistemas de saúde do Brasil e dos Estados Unidos viraram assunto frequente nas redes sociais após um decreto polêmico de Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente autorizou estudos que abriam caminho para a privatização das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Depois de forte reação negativa, já que a medida foi vista como o início da privatização do Sistema Único de Saúde (SUS), o governo revogou o decreto.

