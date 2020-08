Post tira de contexto vídeo de alimentos enterrados em escola do RN

Uma postagem com mais de 17 mil compartilhamentos no Facebook tira de contexto um vídeo feito em uma escola em Natal, no Rio Grande do Norte. Na gravação, o porteiro noturno do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Carmem Maria Reis desenterra dezenas de sacos de comida escondidos na unidade de ensino. Enquanto tira embalagens de farinha, arroz e macarrão da terra, ele diz que trabalha no local há 8 anos e nunca tinha visto um “absurdo desses” — e questiona por que a direção não distribuiu os alimentos para as famílias dos estudantes.

A legenda da postagem analisada afirma que a escola é estadual e acusa a governadora Fátima Bezerra (PT). “Olha aí o que faz o governo petista do Rio Grande do Norte, objetivo é manter o povo na miséria e no sofrimento para dominar no cabresto”, diz o post, que teve 312 mil visualizações.

Na realidade, a unidade é da rede municipal de ensino. Em 14 de agosto, a Prefeitura de Natal divulgou uma nota em que afirma estar apurando o caso. Os alimentos enterrados eram destinados à merenda escolar, mas as aulas estão suspensas devido à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a orientação repassada aos gestores das unidades de ensino era que o estoque de comida fosse distribuído à comunidade. A nota destacou que a lei 13.987, sancionada em abril pelo presidente Jair Bolsonaro, autoriza a destinação dos alimentos da merenda para pais ou responsáveis dos alunos.

Ao G1, a direção da escola afirmou que a comida foi enterrada porque perdeu o prazo de validade. Mas o porteiro que fez a denúncia tirou fotos das embalagens, que mostram que a comida não estava vencida.

O governo do Estado informou, em nota, que “não houve em nenhuma escola da rede estadual de ensino merenda que tenha sido encontrada enterrada” e reforçou que a unidade de ensino citada na postagem pertence ao município.

O prefeito de Natal é Álvaro Costa Dias (PSDB) desde 2018.

