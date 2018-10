Pesquisa que mostra Haddad na liderança à Presidência com 58% é falsa

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do Poder 360 e Gaúcha ZH. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

É falsa a pesquisa de intenção de voto para presidência da República atribuída a Genial Investimentos cujo resultado seria a liderança de Fernando Haddad (PT) com 58% dos votos válidos. Segundo o levantamento enganoso divulgado no Facebook, Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 42%, uma diferença de 16 pontos percentuais a favor do petista.

O post enganoso, publicado pelo blog “Política e Estratégia Global”, afirma que a pesquisa ouviu cinco mil eleitores de 1 e 13 de outubro. Também diz que margem de erro é de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e um nível de confiança de 94%. Todos os dados foram inventados.

O Comprova entrou em contato com a Genial Investimentos. A corretora não realiza pesquisas eleitorais, mas as encomenda. O último levantamento realizado a pedido da empresa foi feito pelo Instituto Brasilis. Esta sondagem, divulgada em 27 de setembro de 2018, antes do primeiro turno, mostrava que Bolsonaro liderava as intenções de voto com 27%. Haddad aparecia com 22%, seguido por Geraldo Alckmin (PSDB), com 10%, Ciro Gomes (PDT), com 8%, e Marina Silva (Rede), com 5%.

Nas simulações do segundo turno do levantamento divulgado em 27 de setembro, Haddad tinha 44% das intenções de voto no cenário estimulado e Bolsonaro, 36%. Brancos e nulos eram 15%. Outros 4% não souberam responder.

Ainda segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não há nenhuma pesquisa da Brasilis prevista para divulgação neste segundo turno.

De acordo com as regras do TSE, em 2018, todas as pesquisas eleitorais devem ser registradas em seu sistema próprio. Pelo dispositivo, a empresa que realiza o levantamento se compromete a fornecer uma série de informações: a divulgação dos resultados, o período de coleta, a margem de erro, o nível de confiança, a quantidade de entrevistados, o nome da empresa de pesquisa, a identificação do contratante e o número de registro.

Segundo o TSE, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00. Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no mesmo valor.

De acordo com o CrowdTangle, ferramenta para análise de redes sociais, o post falso gerou mais de 100 mil interações no Facebook de 14 de outubro às 10h de 17 de outubro. Na página “Botando Pilha”, por exemplo, a postagem teve 2,2 mil reações, 635 comentários e 2,2 mil compartilhamentos no mesmo período.