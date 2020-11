Não é verdade que ninguém possa ser preso no dia das eleições. Postagens nas redes sociais distorcem o artigo 236 do Código Eleitoral, que estabelece que nenhuma autoridade poderá prender qualquer eleitor desde cinco dias antes até 48 horas depois do pleito. A legislação, no entanto, faz exceções em três casos: flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou desrespeito a salvo-conduto.

Isso quer dizer que quem for flagrado cometendo crimes pode ser preso no período eleitoral. Por exemplo, um vereador que concorria à reeleição em São Tomás de Aquino, em Minas Gerais, foi preso neste domingo, 15, após ser flagrado tentando comprar votos em troca de tomates, de acordo com o portal de notícias G1.

Crimes inafiançáveis também se encaixam na exceção. Isso inclui crimes de tortura e tráfico de drogas, assim como crimes hediondos, como homicídio, roubo, extorsão mediante sequestro e estupro.

O Código Eleitoral também não impede que pessoas que cometeram crimes no período de votação sejam condenadas posteriormente.

