Não é do STF decisão contra volta ao trabalho presencial de peritos do INSS

Uma publicação no Facebook engana ao relacionar o Supremo Tribunal Federal (STF) a uma decisão judicial que impediu a volta ao trabalho presencial de peritos do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). A postagem crítica traz uma imagem do ministro Alexandre de Moraes, mas quem concedeu a medida liminar foi Márcio de França Moreira, juiz substituto da 8ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, em ação movida pela Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP).

A Advocacia-Geral da União recorreu da decisão e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) revogou a liminar nesta quinta-feira, 24. A postagem analisada foi compartilhada 4,2 mil vezes.

A entidade de classe enfrenta cabo de guerra com o governo e resiste a permitir a retomada dos trabalhos presenciais sob a alegação de falta de condições sanitárias para evitar o contágio pela covid-19. A ANMP afirma que os protocolos de segurança teriam sido flexibilizados por meio do Ofício Conjunto nº 34/2020/ME para permitir a abertura de um número maior de agências.

Documento Ofício Conjunto PDF

O presidente do INSS, Leonardo Rolim, chegou a afirmar que peritos que alegam falta de condições estariam mentindo e a cúpula da Subsecretaria da Perícia Médica foi toda exonerada. O governo passou a publicar convocações públicas no Diário Oficial da União e comunicou que pretende cortar o relógio de ponto daqueles que não comparecerem aos seus postos de trabalho, com reflexos na remuneração mensal.

Na decisão que impediu a volta ao trabalho, o juiz federal substituto Márcio Moreira sustou os efeitos de um ofício publicado pelo governo em 15 de setembro. O magistrado também proibiu o corte de salário e do relógio de ponto. Moreira avaliou que o ofício comprometia “a garantia constitucional da proteção da saúde do trabalhador e também da população em geral”.

Documento Decisão Justiça Federal PDF

As atividades presenciais estão paralisadas desde o começo da pandemia. A paralisação afeta um milhão de pessoas que precisam passar por perícia como parte dos processos para obtenção de benefícios como auxílio-doença e o BPC (pago a idoso e pessoas com deficiência de baixa renda).

Regras do TSE para eleições

A postagem ainda faz crítica à decisão de manter as eleições municipais em 2020 e questiona a segurança aos cidadãos em meio à pandemia de covid-19. No começo de setembro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, divulgou o plano sanitário para as eleições. Entre as principais medidas estão a não utilização da biometria e a ampliação em uma hora do horário de votação.

Além disso, 30 empresas e entidades doaram mais de 9,7 milhões de máscaras descartáveis para os mesários, 533 mil marcadores para o chão e 1,8 milhões de viseiras plásticas para os mesários) e mais de 1,2 milhão de litros de álcool gel. As empresas receberão isenção do ICMS que incidiria sobre as doações.

