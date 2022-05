‘Morto’ que levantou de necrotério não é vítima de covid-19 no Pará, e sim personagem de comédia russa

Um vídeo que começou a circular na Rússia em janeiro deste ano viralizou no Brasil na última semana. Nas imagens, supostamente captadas por uma câmera de segurança, um “cadáver” se levanta de uma mesa em um necrotério. Por aqui, a gravação foi repassada em grupos de WhatsApp com aviso de que as imagens seriam “para os fortes” e uma história fantasiosa: de que a pessoa no vídeo teria morrido de covid-19 na cidade de Paraupebas (PA) e ressuscitado depois de cinco horas. Mas a cena está longe de revelar um milagre – nem aqui, nem na Rússia. Na verdade, a cena faz parte de um filme de comédia. Até mesmo as autoridades russas disseram que o trecho é “escandalosamente falso”.

No canto superior da tela é possível ver a data e a hora que indicam quando a “ressurreição” teria ocorrido: às 6h53 do dia 24 de janeiro de 2022. Quatro meses depois, o vídeo foi parar em grupos de WhatsApp de Paraupebas, uma cidade de pouco mais de 200 mil habitantes no Sul do Pará, e até virou notícia em um canal local. Ao G1, a prefeitura negou que as imagens tivessem sido registradas lá e ressaltou que o local não se parece com o hospital do município.

Na verdade, o necrotério onde o suposto cadáver voltou à vida fica em Moscou, capital da Rússia. Mas, até essa informação ser confirmada, muita gente pensou que a “ressurreição” era verdadeira e que tinha acontecido em um necrotério da cidade de Tver, próxima à capital russa. O vídeo começou a circular por lá em canais do Telegram no mesmo dia em que foi supostamente registrado, segundo data e hora que aparecem no canto da tela.

Uma busca reversa de imagens mostrou que a cena foi notícia em diversos sites russos a partir do dia 24 de janeiro de 2022. Apesar do mistério, a cena virou piada e os russos passaram a dizer que o episódio mostrava um “apocalipse zumbi” provocado pela variante Ômicron, ou que o homem que aparecia na imagem era alguém voltando de uma festa de Ano Novo. O mistério intrigou a população, até que um site local, com conteúdo enviado por usuários, chamou a atenção para o que parecia um microfone montado na cena e destacou, ainda, o fato de o vídeo ter começado a viralizar nas redes pouco mais de uma hora depois de ter sido gravado. O problema é que, curiosamente, ele não mostrava o que seria mais “interessante” de toda a situação: a reação dos funcionários no necrotério diante do acontecimento.

Cena de filme

Quem “desvendou” oficialmente o mistério foi a RIA Novosti, uma das principais agências de notícias da Rússia: eles procuraram funcionários dos necrotérios da cidade e nenhum deles conseguiu identificar no vídeo o local onde trabalhavam – nem se recordavam de que algo assim tivesse ocorrido por lá.

No mesmo dia, o Ministério da Saúde da Região de Tver confirmou que o vídeo não tinha sido feito na cidade. Um porta-voz disse à agência de notícias que os cadáveres não ficam cobertos com lençóis nos necrotérios de Tver. “Em geral, não se deitam os mortos sobre mesas cobertos com lençóis. Eles são colocados nas mesas já na autópsia. Então, achamos que é tudo inventado… É muito provável que seja algum tipo de coisa encenada”, declarou o Ministério.

Um médico legista chamado Eduard Tumanov usou sua conta no Facebook para falar sobre o caso. Ele explicou que a cena havia sido gravada entre julho e agosto do ano anterior no necrotério em que ele trabalhava, em Moscou. A sala onde o “morto levantou” estava desativada por conta de uma reforma e foi utilizada para a gravação de algumas cenas de um filme. “Obviamente, agora o momento da filmagem vazou especialmente para a Internet para aquecer o interesse pela ‘obra-prima do filme’ com antecedência”, escreveu.

A cena – desta vez não de uma câmera de segurança – aparece no trailer da comédia “Olá novamente” (tradução livre), que conta a história de um gângster chamado Boris. Ele decide deixar o emprego e abrir uma padaria, mas é assassinado no mesmo dia. Quando recobra a consciência, Boris está num necrotério. O trailer está disponível no YouTube desde 13 de dezembro de 2021.

Veja as duas imagens:

